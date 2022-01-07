إيران – قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة ببطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس، والاستقلال، وجول جوهار سيرجان، الإيرانية، في دوري أبطال آسيا لعام 2022.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على “الإنترنت”، اليوم الجمعة، إن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لن تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة، أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

وكان بيرسيبوليس، تأهل تلقائيا لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لعام 2022، بعد فوزه بلقب الدوري الإيراني في الموسم الماضي، بينما تأهل استقلال طهران للأدوار التمهيدية بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ولم يتأهل جول جوهار سيرجان للبطولة، لكن هذا الإجراء الذي اتخذ بحقه يهدف إلى منع إشراكه بديلا لأي من الفريقين الآخرين المستبعدين.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، ستسحب في 17 يناير الجاري.

المصدر: وكالات