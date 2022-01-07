إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أسقط مؤخرا مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، كانت تحوي صورا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تمكنت قوات جيش الدفاع، في الأشهر الأخيرة، من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات”، معلنا أن “المسيرة احتوت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب”.

وذكر البيان أنه “في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل في القيادة الشمالية العسكرية باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيرات، ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها بعد عبورها الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية مما سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي”.

المصدر: RT