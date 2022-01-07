ليبيا- تدارس رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع رئيس النقابة العامة للمحامين ومحامي دفاع الدبيبة في مواجهة الطعون ضد ترشحه للرئاسة عبد الرؤوف قنبيج سبل التنسيق المشترك لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية.

بيان صحفي صادر عن المفوضية طالعته صحيفة المرصد أكد إن هذا الأمر يأتي في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة فيما بحث الجانبان توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد قنبيج دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة المقبلة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.

يشار إلى أن قنبيج هو محامي الدبيبة في مواجهة طعون الابتدائي ودافع عنه في الاستئناف وتحصل على احكام لصالح موكله ضد المادة 12 وتزوير الشهادات.