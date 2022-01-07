السيسي من كاتدرائية “ميلاد المسيح”: مصر تتسع للجميع دون تفريق أو تمييز

السيسي من كاتدرائية “ميلاد المسيح”: مصر تتسع للجميع دون تفريق أو تمييز

مصر – هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس الخميس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال حضوره، مساء الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية “ميلاد المسيح”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد الجديد.

وقال السيسي: “أبدأ كلامي بكل سنة وانتم طيبين، سنة جميلة علينا كلنا.. سنة خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله”.

وأضاف: “بدأنا في مصر طريقا معا ونعاهدكم على استكماله معا، وطريق الجمهورية الجديدة يسعنا جميعا ولا تسمحوا لأحد الدخول بيننا”.

وتابع: “ربنا يعيني أني أكون خادم أمين و شريف للبلد دي وليكم، و مصر بلدنا كلنا وتسعنا كلنا وإحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا وربنا حامي البلد وحامينا وإحنا ندعوه ونرجوه يكملنا ويحمينا ويسبب لنا الأسباب بالتقدم”.

وشدد السيسي خلال كلمته على مدى تقديره للبابا تواضروس خلال كلمته وقال: “أحب أقول، هناك احترام ومحبة كبيرة لقداسة البابا.. الرجال بتوزن في المواقف الصعبة لذا قداسة البابا في عينينا ومحل تقدير ومحبة و خلو بالكم منه”.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية “ميلاد المسيح”، بحضور كبار رجال الدولة المصرية وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.

وتعد كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية، والتي افتتحها السيسي في عام 2019، الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

المصدر: RT