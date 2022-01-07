ليبيا – ناشد مدير مركز الصحة الحيوانية زكرياء الختال وزارة الزراعة بتوفير إمكانيات الكشف عن بؤر انتشار مرض حمى الوادي المتصدع لمكافحته.

الختال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن المركز يتابع مع مكتب النائب العام الجهات التي قامت بإدخال الحيوانات المصابة، وأن حمى الوادي المتصدع يصيب الإنسان والحيوان خاصة في فصل الشتاء.

وأشار الختال إلى أن المرض انتشر في المناطق الجنوبية والشمالية جراء دخول الحيوانات بطريقة غير قانونية من دول موبوءة بالمرض منذ عام ألفين وتسعة عشر.