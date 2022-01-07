السعودية – توج فريق الهلال بلقب بطل مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، امس الخميس، على حساب نادي الفيصلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة.

وتقدم الفيصلي بهدفين مبكرين حملا توقيع اللاعبين، محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين (16 و24) على الترتيب.

ورد سالم الدوسري بهدف تقليص الفارق “للزعيم” بتسديدة “مقصية” رائعة، عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أدرك المدافع الهلالي ياسر الشهراني التعادل لفريقه بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد، في العاثمة الرياض.

وحسم الهلال نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (4-3) التي لجأ إليها الفريقان مباشرة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأحرز نادي الهلال بذلك اللقب الرابع والستين في تاريخه، واللقب الثالث في تاريخ مسابقة السوبر السعودي، لينفرد بالرقم القياسي، بفارق لقب أمام وصيفه النصر، ويليهما كل من الأهلي والشباب والفتح بواقع لقب لكل منها.

في المقابل، أخفق الفيصلي في الفوز بأول لقب له في مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

المصدر: RT