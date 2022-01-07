اليمن – قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون، امس بقصف صاروخي نفذه الحوثيون استهدف محطة وقود في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأنه “استشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون (لم تحدد عددهم) في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة”.

وأضافت أن “الضحايا سقطوا جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة وقود بصاروخ باليستي”.

ولفتت إلى أن “القصف الصاروخي ألحق أضرارا بالغة بممتلكات المدنيين المجاورة للمحطة”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر، غير أن الجماعة تنفي عادة استهداف المدنيين.

وتسيطر القوات الحكومية على معظم مديريات محافظة شبوة النفطية ، فيما لا يزال الحوثيون يتواجدون في بعض المناطق وتدور فيها مواجهات مسلحة بين الطرفين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول