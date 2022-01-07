فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إصابة لاعبيه الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، والألماني، يوليان دراكسلر، بفيروس كورونا.

وقال نادي العاصمة الفرنسية إن “نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبان جاءت إيجابية”، مشيرا إلى أن الثنائي يخضع حاليا للحجر الصحي الانفرادي وفقا للبروتوكول المعمول به من قبل النادي.

وتفشى الوباء في صفوف سان جيرمان شأنه في ذلك شأن العديد من أندية الدرجة الفرنسية الأولى، وقد انضم دي ماريا ودراكسلر إلى لائحة مصابين بكورونا تضم الحارسين الإيطالي جانلويجي دوناروما، والإسباني سيرخيو ريكو، بالإضافة إلى لافين كورزاوا، والإسباني خوان برنات.

أما نجم الفريق الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصيب بالفيروس خلال تواجده في إجازة ببلاده، فعاد إلى باريس الأربعاء الماضي بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته سلبية (أي غير مصاب).

يذكر أن سان جيرمان مدعو لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي، بعد غد الأحد.

المصدر: وكالات