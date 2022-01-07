بغداد – شدد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الخميس، على ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة الإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال صالح للسفير الأمريكي في مكتبه وسط العاصمة بغداد، وفق بيان للرئاسة العراقية تلقت “الأناضول” نسخة منه.

وأفاد البيان بأن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين شدّدا “على ضرورة إرساء السلام في المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها عبر الحوار، وأهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة”.

ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع تصاعد وتيرة هجمات بعبوات ناسفة وصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف مواقع ومصالح التحالف الدولي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الساعات الـ 72 الأخيرة، تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي وأرتال الشاحنات التي تنقل معداتهم لـ 7 هجمات، من دون وقوع إصابات بشرية، وفق مصادر أمنية لـ “الأناضول”.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالعراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها الاستشارية.

ويعد العراق ساحة صراع رئيسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية على طهران عام 2018.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات الأخير رسميا بالبلاد، بناء على اتفاق في يوليو/ تموز الماضي، يقضي بانسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة القوات العراقية.

الأناضول