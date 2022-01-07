إيطاليا – سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل بعقر داره أمام ضيفه نابولي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز الضيوف في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

ورد فيدريكو كييزا بهدف التعادل “للسيدة العجوز” بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

واكتفى يوفنتوس بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل الذي يعتبر بطعم الهزيمة بالنسبة له على أرضه، رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

بينما خرج نابولي بنقطة ثمينة، في ظل الغيابات الكثيرة في صفوفه، رفع بها رصيده إلى 40 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT