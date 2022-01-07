كندا – أعلنت شركة “بلاك بيري” الكندية أن الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص بها ستتوقف عن العمل اعتبارا من الثلاثاء الموافق لـ4 من يناير.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي إن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها “بلاك بيرس 7.1” والإصدارات الأقدم أو “بلاك بيري 10″، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي “بلاك بيري بلاي بوك 2.1” لن تعمل بداء من هذا التاريخ، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية “واي فاي” أو إنترنت عبر الهاتف.

وأكدت أن الخدمات في الهاتف من إجراء للمكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية أو استخدام البيانات لن تكون متاحة في الإصدارات القديمة.

جدير بالذكر أن شركة “بلاك بيري” حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو “بلاك بيري 10″، لكنه لاقى فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة “أندرويد” التي فشلت هي الأخرى.

وفي عام 2016 بدأت “بلاك بيري” في ترخيص علامتها التجارية لمصنعين تابعين لجهات خارجية مثل “تي سي إل”.

وفي عام 2020 قالت شركة “أون وارد موبيليتي” في تكساس إنها ستصنع جهاز “بلاك بيري” يعمل بنظام “أندرويد بشبكة الجيل الخامس”، ومزود بلوحة مفاتيح “كويرتي” كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن الشركة لم تحقق وعدها.

المصدر: “بلاك بيري”