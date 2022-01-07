ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “بوركينا” الإخباري الإثيوبي إن الولايات المتحدة دمرت ليبيا وتدخلت في شؤونها عام 2011 لتحقيق أهداف بعيدة المدى.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ما يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي هو انتشار التظميات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” في الأراضي الليبية بعد هذا التدخل المدمر وهو ما لم يكن عليه الحال قبل أحداث العام 2011.

وأضاف التقرير إن هذه التنظيمات وقوى أخرى تلقت دعم الولايات المتحدة والغرب للإطاحة بأنظمة دول بإفريقيا وآسيا ومنها نظام العقيد الراحل القذافي لأنها مثلت الاستقلال عن ما وصفه التقرير بـ”السياسات الإمبريالية الغربية” فضلًا عن استغلال “داعش” و”القاعدة” لتوفير أساس منطقي لاستمرار نشر القوات العسكرية الأميركية وشن هجمات بطائرات من دون طيار.

ترجمة المرصد – خاص