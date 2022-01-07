ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “هاوار” التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها الولايات المتحدة والغرب بغض الطرف عن تدخلات تركيا السلبية بالشؤون الليبية.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن واشنطن والعواصم والغربية لا تتدخل لوقف هذه التدخلات لأن أنقرة قادرة على تحقيق المصالح العليا للنظام الغربي مبينا إن دول المجتمع الدولي “الكاذب” غير جادة بالمرة لمحاسبة الأتراك على تدخلاتهم في ليبيا.

وأكد التقرير إن الاقتصاد التركي بنظيره الغربي وسياسات البنك الدولي في وقت ستستمر فيه تركيا في اللعب على هوامش التناقضات بين الدول لتوسيع قدرتها على استعادة مشروعها الإمبراطوري الذي انهار بعد الحرب العالمية الأولى المتمثلة بالإمبراطورية العثمانية.

ترجمة المرصد – خاص