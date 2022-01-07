ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم في جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت بالأمين العام الأسبق للجامعة عمرو موسى.

بيان صحفي صادر عن ثابت اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى الجانبين تدارسا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة العربية وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية لتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك على المستويين السياسي والإنساني.

وشدد ثابت على ثقته بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية في العمل على توافق الآراء وتوحيد الرؤى وتنمية الحوارات بما يخدم القضايا المصيرية من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمات العربية.

بدوره أكد موسى حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية متمنيا أن تتحقق امال الشعب الليبي وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية.