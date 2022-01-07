تونس – يتطلع منتخب تونس، بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2004، للفوز بلقبه الثاني، في النسخة الثالثة والثلاثين للبطولة التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة السادسة لبطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب تونس:

يوم الأربعاء 12 يناير 2022 الساعة (16:00) بتوقيت مكة المكرمة: تونس – مالي.

يوم الأحد 16 يناير 2022 الساعة (19:00): تونس – موريتانيا.

يوم الخميس 20 يناير 2022 الساعة (22:00):غامبيا – تونس.

يذكر أن منتخب تونس قدم أداء جيدا في بطولة كأس العرب “قطر 2021″، ووصل إلى المباراة النهائية التي خسر فيها أمام نظيره الجزائري بهدفين نظيفين من دون رد بعد التمديد، يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على أرضية ملعب “البيت” المونديالي، بمدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات