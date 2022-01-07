إنجلترا – أعلن نادي أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده على سبيل الإعارة مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو قادما من برشلونة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: “اتفق أستون فيلا وبرشلونة على انتقال فيليب كوتينيو لإكمال بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك”.

وأشار أستون فيلا إلى أن اتفاقه مع برشلونة يتضمن أيضا بندا بأحقيته في شراء النجم البرازيلي.

وسيسافر كوتينيو إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة القادمة لإجراء الفحص الطبي وإتمام صفقة انتفاله لأستون فيلا.

وتألق كوتينيو بشكل لافت في الدوري الإنجليزي مع ليفربول قبل رحيله إلى برشلونة في 2018، لكنه لم يفرض مكانه مع الفريق الكتالوني، حيث تباين مستواه كثيرا وضربته إصابات عديدة.

وسبق أن أعار النادي الكتالوني لاعبه البرازيلي في صيف 2019 إلى بايرن ميونيخ، وعاد إليه مجددا بعد موسم واحد.

وسيجتمع كوتينيو في أستون فيلا مع زميله السابق في ليفربول، ستيفن جيرارد، الذي يشرف حاليا على تدريب “الفيلا”.

ويحتل أستون فيلا، المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

المصدر: موقع أستون فيلا