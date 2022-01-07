بيروت – اتهم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، تنظيم “حزب الله” اللبناني بـ”تهديد” الأمن القومي العربي.

وقال بخاري، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، الخميس إن “أنشطة حزب الله وسلوكها تشكل تهديداً للأمن القومي العربي”.

وأضاف: “إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان”.

ودعا حكومة لبنان إلى “وقف الأنشطة التي تمس المملكة ودول الخليج العربي”.

وتابع: “العلاقات السعودية مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية”.

وأعرب عن أمل بلاده في أن “يغلب الأفرقاء السياسيين المصلحة اللُبنانية لمواجهة التحديات التي تعيشها بلادهم وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار”.

وشدد على ضرورة “إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة”، على حد تعبيره.

وقال إن “المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من “حزب الله” على اتهامات السفير السعودي حتى الساعة (7.00 تغ) .

وأواخر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها و”إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي”، على حد وصفه.

من جانبه اوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ردّ على تصريحات نصر الله، قائلاً إن تلك التصريحات “لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية”.

الأناضول