صحيفة تزعم اصطدام غواصة روسية وفرقاطة بريطانية في المحيط الأطلسي عام 2020

صحيفة تزعم اصطدام غواصة روسية وفرقاطة بريطانية في المحيط الأطلسي عام 2020

إنجلترا – زعمت صحيفة “The Sun” بوقوع اصطدام بين فرقاطة بريطانية وغواصة روسية في مياه المحيط الأطلسي عام 2020 “في أول حادث من نوعه” منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في تقرير نشرته الخميس أن “الصياد القاتل الروسي القادر على حمل طوربيدات مزودة برؤوس نووية اصطدم بخط سونار جرى جره بالفرقاطة HMS Northumberland” على بعد حوالي 200 ميل من سواحل إسكتلندا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة: “في أواخر عام 2020 اصطدمت غواصة روسية كانت تتبعها HMS Northumberland بسونار كانت تجره”.

وأضاف المتحدث: “البحرية الملكية تتعقب بانتظام السفن والغواصات الأجنبية من أجل ضمان الدفاع عن المملكة المتحدة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا يعتبر أول اصطدام بين سفن حربية روسية وبريطانية بعد انتهاء الحرب الباردة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على الحادث.

المصدر: “The Sun”