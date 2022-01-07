ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن كل التحركات والتجاذبات السياسية والصفقات المعلنة وغير المعلنة، تصطدم بخوفها من الشارع، ولم يستطع طرف فرض رؤيته أو إعلانها .

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن الحاجة لصدام موضعي باتت إحدى الخيارات التي تهمسها المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز في أذان بعض العملاء والمأجورين.

ووجه البيوضي رسالةً إلى الليبيين قال فيها: “إن خروجكم للتظاهر سيفرض خيار الاحتكام لصناديق الاقتراع ولن يكون بإمكان أحد مواجهتكم، آن الأوان لاستعادة الوطن وانتزاع الحق”.