ليبيا – أكد وزيرالنفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أنه على دراية كافية بماورد في الفقرة (3 و 9) من بيان المصرف المركزي بشأن عدم توريد إيرادات مستحقة للدولة الليبية.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الخميس، أشار إلى مطالبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من ثلاث شركاتٍ أجنبيةٍ الاحتفاظ بهذه الإيرادات، في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍّ واضحٍ على اختصاصات وزارة النفط.

ونبه عون إلى أن صنع الله حجب هذه الإيرادات وطلب من الشركات الأجنبية الاحتفاظ بها، في إجراء مخالف للقانون ويعدّ تفريطا في ثروة البلاد دون سند ولا مبرر، وكأنه يسرق هذه الأموال ويضعها في أيدٍ أجنبية، على حد وصفه.

وأشار وزير النفط إلى مخاطبته للجهات المسؤولة منذ مدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون حقوق البلاد وثروتها والمحافظة عليها.

وزير النفط أكد أن هناك تحسنًا في أسعار النفط، مردُّه ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، لافتًا إلى أن انخفاض إنتاج ليبيا سيكون له تأثير على الدخل لأنه مبنيٌّ على أرقام إنتاج محددة وأسعار متوقعة.