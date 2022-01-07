ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إن هناك تواصلًا بين مجلسي الدولة والنواب يهدف إلى التوافق حول آليات عمل لإنجاز الاستحقاق الدستوري، واستكمال بقية الاستحقاقات الوطنية على أساسه.

فرج وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أن مجلس النواب أدرك أنه لا بديل عن الشراكة الوطنية في معالجة الانسداد السياسي الذي تواجهه العملية السياسية، بعد تعثر إجراء الانتخابات بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب منفردًا.

وأشار إلى أن المسرح السياسي الليبي يشهد حراكًا نشطًا ينبغي التفاعل معه بوعي دون تشاؤم؛ بعيدًا عن الإفراط في التفاؤل، على حد تعبيره.