ليبيا- كشفت مجموعة “درة” الهندسية إحدى من كبريات شركات البناء المصرية عن رغبتها في الدخول إلى مجال الإنشاءات في ليبيا لقرب سواحلها من مصر.

ووفقا لما أفاد به القائمون على المجموعة وتابعته وترجمته صحيفة المرصد يمثل قرب الساحل الليبي من التطورات العمرانية داخل منطقتي العلمين الجديدة والضبعة فرصة لاعتبار هذه المنطقة امتدادا للمشاريع القائمة في منطقة الساحل الشمالي المصري.

وتابع القائمون بالقول أن مصر وليبيا كانتا شريكتين وثيقتين على مر السنين وتتشاركان معا في العديد من الروابط الاجتماعية والاقتصادية القوية التي تساعد في التواصل الممتاز الضروري لازدهار أي شراكة تمكن أي مقاول مصري من جني العديد من الفوائد.

وأضاف القائمون إن لديهم القدرة على التوسع بالسوق الليبية خلال فترة زمنية قصيرة مع وجود الخبرة اللازمة في التطوير والبناء لمعالجة المشاريع التي قد تحتاجها هذه السوق في القريب العاجل مستدركين بالإشارة لوجوجب معالجة تحديات الخدمات اللوجستية والأمنية قبل إضافة ليبيا لمواقع العمليات النشطة.

ترجمة المرصد – خاص