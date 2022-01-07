مصر – شهدت مصر، مساء الخميس، القداس الكنسي لأكبر الطوائف المسيحية، احتفالا بـ”عيد الميلاد” وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، قداس عيد الميلاد، بكاتدرائية “ميلاد المسيح” في العاصمة الإدارية (شرقي القاهرة)، بحضور وزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين وبرلمانيين بمصر.

ووفق التلفزيون الرسمي، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القداس الرئيسي، وهنأ المشاركين وبابا الكنيسة الأرثوذكسية باحتفالات عيد الميلاد.

واحتفلت مئات الكنائس الأرثوذكسية في عموم البلاد، بقداس عيد الميلاد، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المقار الكنسية.

وللمرة الثامنة، يحضر السيسي، قداس عيد الميلاد، منذ وصوله السلطة في 2014، وكانت المرة الأولى في عام 2015، وفق رصد الأناضول.

وعادةً ما يحتفل الغرب وطوائف مسيحية، بينها الكاثوليكية بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

فيما تحتفل به ليلة 7 يناير/كانون الثاني، طوائف أخرى بينها الأرثوذكسية (القبطية)، وهي أكبر طائفة بمصر، ولها تواجد في 60 دولة بالعالم.

ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون أول 2017، تشدد السلطات المصرية من إجراءات التأمين بمحيط الكنائس مع بدء احتفالات عيد الميلاد، تحسبًا لوقوع عمليات إرهابية.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 105 ملايين نسمة.

الأناضول