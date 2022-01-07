الكاميرون – بينما تشكل كأس إفريقيا التي تقام منتصف الموسم عبئا وضغطا على أندية أوروبا التي تفقد بعضا من لاعبيها، فإنها تمنح المشجعين فرصة متابعة أبرز النجوم الأفارقة على ملاعب القارة السمراء.

ولن تشذ البطولة القارية المقبلة، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة بين التاسع من يناير الجاري والسادس من فبراير المقبل، عن القاعدة، حيث ستشهد مشاركة مجموعة من أفضل وأشهر اللاعبين الأفارقة المحترفين في القارة العجوز، على غرار هداف نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، وزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، وجناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي.

ونستعرض في هذا الرصد أبرز 10 نجوم سيشاركون في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون:

1- السنغالي كاليدو كوليبالي

يدافع عن ألوان نادي نابولي الإيطالي، يلعب في مركز قلب الدفاع، خاض خلال مسيرته الدولية 53 مباراة ولم يسجل أي هدف.

2- النيجيري ويلفريد نديدي

يلعب في الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي، شارك في 34 مباراة دولية ولم يحرز أي هدف حتى الآن.

3- الإيفواري سيباستيان هالر

يتصدر قائمة هدافي نادي أياكس أمستردام الهولندي، لعب مع منتخب بلاده ثماني مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف.

4- الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ

يلعب مع نادي أرسنال الإنجليزي وهو لاعب مخضرم في صفوف منتخب الغابون، حيث خاض معه 71 مباراة سجل خلالها 29 هدفا.

5- الغاني توماس بارتي

صمام أمان خط وسط نادي أرسنال، خاض 34 مباراة دولية وسجل 12 هدفا.

6- السنغالي إدوارد ميندي

حامي عرين نادي تشيلسي الانجليزي، يبلغ من العمر 29 عاما، وله 16 مباراة دولية.

7- السنغالي ساديو ماني

هو أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول، خاض 80 مباراة دولية مع السنغال وأحرز 26 هدفا.

8- المغربي أشرف حكيمي

رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز الـ23 عاما، فقد شارك الظهير الأيمن لنادي باريس سان جريمان في 41 مباراة دولية مع “أسود الأطلس” حتى الآن، سجل خلالها خمسة أهداف.

9- الجزائري رياض محرز

أحد أبرز هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم، لعب 70 مباراة مع منتخب بلاده وسجل له 26 هدفا، بينها الهدف الشهير في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة ضد نيجيريا، حينما واصل “محاربو الصحراء” طريقهم للفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

10- المصري محمد صلاح

هداف نادي ليفربول والدوري الإنجليزي هذا الموسم، يعتبر أحد افضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

خاض صلاح، 74 مباراة مع منتخب “الفراعنة” سجل خلالها 45 هدفا.

المصدر: sportingnews.com