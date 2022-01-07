نائب كويتي: أتحدى أي عضو في الحكومة أن يعرف القوانين التي صوت عليها!

نائب كويتي: أتحدى أي عضو في الحكومة أن يعرف القوانين التي صوت عليها!

الكويت – علق النائب الكويتي محمد المطير، على آلية تصويت مجلس الأمة على القوانين والتشريعات التي يتم تقديمها.

وقال المطير موجها حديثه لرئيس المجلس مرزوق الغانم: “أنا أقول بحق الحكومة، تصويتكم اليوم على هذه المضابط راح يحملكم المسؤولية، وأنا أقولك يا أبو غانم، راح نتابع تصويتك على المضابط، تبي تأكد على التزوير اللي صار، ترى أنت مثال وقدوة لكل موظف في الحكومة”.

وأضاف: “إذا انت ما تبني حكومتك ووزرائك، وموظفينك، أنهم ما يزورون، راح تتحمل المسؤولية”، ليرد رئيس مجلس الأمة: “شنو في المضبطة”.

وتابع النائب حديثه: “أنا أتحدى أي واحد في الحكومة يقوم يقول شنو القوانين اللي صوتوا عليها.. ترانا خمس سنوات قاعدين نحفر في اللجان هذه، والناس تشتكي وتقدم تقارير، الطلبات متكررة”.

فأجاب الغانم: “ما تم التصويت على قوانين بل على آلية”.

المصدر: RT