ليبيا – استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا الخميس وزير الشباب فتح الله الزني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل عدد من الملفات أبرزها التدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال للشباب الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الوزارة وبحث آلية التعاون للبدء في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

بدوره،أكد العابد على أهمية التواصل المستمر في مايخص تأهيل الشباب وفق إحتياجات سوق العمل، مشددا على أن الوزارة بصدد تجهيز عدد من المشاريع والبرامج لفئة الشباب .

من جانبه،ثمّن وزير الشباب دور وزارة العمل والتأهيل في البرنامج التي تقوم بها خصوصا لصالح شريحة الشباب والتي كان أبرزها روزنامة التدريب 2022م وسعيها لكل ما هو جديد ومفيد للشباب ورفع إمكاناتهم.