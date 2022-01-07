السعودية – أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن السيارات الروسية ستلقى ترحيبا من المستهلكين بالمملكة، خاصة في ظل زيادة اهتمام الشعب السعودي بسوق السيارات.

وقال الإبراهيم، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية نشر اليوم الخميس، ردا على إمكانية استيراد المملكة سيارات روسية: “عمق الاستهلاك في المملكة يدل على وجود حرص من المستهلك بها سواء كان مواطن أو مقيم، وأتوقع أن عاداتهم وقدرتهم الشرائية ستزيد مع نمو وتحول اقتصاد بلادنا”.

ولفت إلى أن “السيارات الروسية ستلقى ترحيبا من المستهلكين بالمملكة، خاصة في ظل زيادة اهتمام الشعب السعودي بسوق السيارات”.

وأوضح أن “السوق السعودي استقبل أنواع مختلفة في سوق السيارات، وهناك اهتمام ملحوظ من المقيمين وحتى التجار بالسيارات.. والذي تجلى في سباقات الفورميلا 1 بشوارع جدة”.

وتوقع الإبراهيم، أن “تشهد صناعة السيارات عالميا تطورا كبيرا خلال الأعوام المقبلة”، مشيرا إلى “فخامة سيارة آوروس الروسية التي يستقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشوهدت خلال تبادل الزيارات بين موسكو والرياض”.

وأكد أن “إعادة التوطين في مجال صناعة السيارات يدرس بشكل جدي”، لافتا إلى “وجود فرص دائما لتوطين الصناعات بما يدعم تنافسيتها”.

وحول القطاعات التي تجذب المستثمرين الأجانب وخاصة الروس، قال الوزير السعودي، إن “هناك علاقة قوية وشراكة بين الصندوق السيادي السعودي والصندوق السيادي الروسي، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموضح بها القطاعات محل الاهتمام”.

وأوضح أن “من بين القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، كان هناك قطاعات تقليدية متمثلة في الطاقة، والكيماويات”، مؤكدا أنه “في المستقبل سيكون الاستثمار في قطاعات أخرى كالسياحة”.

المصدر: “سبوتنيك”