فرنسا – كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن أسطورة الكرة الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، سيدرب فريق باريس سان جيرمان انطلاقا من الموسم المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وقال الصحفي الشهير في شبكة “RMC” الرياضية، دانييل ريولو، إن زيدان سيخلف بوكيتينو في منصبه، مشددا على أن الأخير سيواصل مهامه حتى نهاية الموسم الحالي قبل تولي “زيزو” زمام الأمور في الفريق الباريسي، انطلاقا من موسم 2022 /2023.

وأكد ريولو، وهو أول صحفي تحدث عن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة مفاجئة في الصيف الماضي، أن إدارة سان جيرمان غير راضية عن المستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة بوكيتينو، رغم امتلاكه أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في مختلف المراكز.

ولم يرتبط زيدان البالغ عمره 49 عاما بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد مع نهاية منافسات الموسم الماضي، ورفض مؤخرا عدة عروض، أبرزها تدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية في وقت سابق، إلى أن “زيزو” يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقبلا، رغم أن هذا الحلم بات صعب المنال على المدى القريب بعد فوز “الديوك” مؤخرا تحت قيادة مدربهم الحالي، ديدييه ديشامب، بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل سان جيرمان، صدارة الدوري الفرنسي حاليا بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، كما بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يصطدم بريال مدريد.

المصدر: “ماركا” + “RMC”