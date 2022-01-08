الكاميرون – كشف أسطورة كرة القدم النيجيرية، إيمانويل أمونيكي، عن مرشحيه للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غدا الأحد بالكاميرون، متوقعا أن تكون نسخة هذا العام أفضل من سابقتها في مصر.

وقال أمونيكي، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية 1994 مع نيجيريا، لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “أتوقع أن تكون نسخة الكاميرون أفضل من النسخة السابقة. كانت نسخة 2019 في مصر أول بطولة أمم إفريقية بمشاركة 24 منتخبا، وستكون هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها 24 منتخبا في البطولة الإفريقية”.

وتابع: “لدينا وافدون جدد مثل غامبيا وجزر القمر، وهذا يدل على أن كرة القدم الإفريقية تتقدم. كأس الأمم الإفريقية هي بطولة تتم مشاهدتها ومتابعتها في جميع أنحاء العالم. لذلك، على الرغم من الصعوبات التي تمثلها جائحة كوفيد 19، يجب أن ترتقي هذه البطولة إلى المعايير الدولية. يجب أن تظهر إفريقيا أن مسابقتها الرئيسية تخطو خطوات عملاقة. سنكتشف نجوما جديدة. لدي شعور إيجابي جدا”.

وعن المنتخبات المرشحة للظفر بالكأس الغالية، قال أمونيكي: “الجزائر هي حاملة اللقب، وهي المرشحة. السنغال فريق قوي للغاية، وكذلك البلد المضيف الكاميرون، ومصر، ونيجيريا، والمغرب، وتونس. سيكون من الصعب للغاية التكهن بمن سيفوز باللقب، لأن لدينا العديد من الفرق الرائعة هنا. هناك تغييرات كبيرة في كرة القدم الإفريقية، لاعبون ذو أبعاد عالمية ومواهب واعدة. في أوروبا اليوم، يلعب لاعبو كرة القدم الأفارقة أدوارا قيادية في أنديتهم، ويتطورون في الأندية الكبرى في العالم. يجب أن ينعكس ذلك في هذه المسابقة”.

وعن حظوظ منتخب بلاده في التتويج، قال أمونيكي:

“كنا نود أن نرى لاعبين مثل فيكتور أوسيمين (الغائب عن البطولة بسبب الإصابة).. يقدم أداء جيدا للغاية في دوري صعب للغاية في إيطاليا. لكن أهم شيء في الحياة هي الصحة، وندعو الله أن يستعيد صحته بسرعة كبيرة. سيلعب (أوسيمين) في بطولات أخرى لبلاده وبالتأكيد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.

وأكمل: “من المحزن عدم رؤيته (أوسيمين) في كأس الأمم الإفريقية، لكنه سيكون هناك قريبا. على الرغم من كل شيء، يتمتع اللاعبون المختارون بجودة عالية. نيجيريا ستدافع بشجاعة عن فرصها في هذه البطولة”.

المصدر: موقع الكاف