العراق – ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، امس.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 372 الف دينار، وسعر الشراء 368 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا ايضا عند 342 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وكالات