ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن البرلمان بات متخبطًا في قراراته بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجان المتتالية لا طائل منه، ولا يمكن أن يكون الحل بيدها.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة أضاف: “الحل يجب أن يخرج من داخل قبة البرلمان”، معتبرًا أن أسباب عرقلة الانتخابات باتت معلومة للجميع فيما الحلول واضحة، لكن البرلمان يماطل بشكل كبير جدًا بتشكيله هذه اللجان التي لا فائدة منها.

ورأى الأوجلي أن تلك اللجان التي كان آخرها اللجنة الوطنية العليا، ليست لها مهام واضحة، لافتًا إلى أنها ستكون كسابقاتها مجرد حبر على ورق، ولن تضيف أي جديد للدولة الليبية.

وأشار إلى أن الشارع الليبي ممتعض من أداء مجلس النواب بشكل عام، لا سيما أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن البرلمان هو أحد الأطراف المعرقلة للانتخابات، مؤكدًا أن بيان البرلمان أمس الخميس الذي طالب فيه كافة الأطراف بالتكاتف ودعمه وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي، الهدف منه إثبات أنه يسعى لحل المشكلة وليس طرفًا في العرقلة للتخفيف من التوتر الذي يعصف بالشارع الليبي.

واتهم المحلل الليبي مجلس النواب بتشكيل البرلمان لجانًا متتالية تعمل بشكل “عشوائي” وتعقد اجتماعات عدة دون هدف واضح.

وحول موقف الدول الغربية من الانتخابات، خاصة بعد مطالبة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز البرلمان بجدول زمني واضح للاستحقاق الدستوري، قال الأوجلي إن موقف الغرب من الانتخابات بات هلاميا بعض الشيء؛ فبعد التمسك بتاريخ 24 ديسمبر الماضي خاصة من طرف الولايات المتحدة، تغير الموقف الآن وخف الضغط باتجاه الدفع نحو تحديد موعد الانتخابات.

وتابع أن مباحثات ويليامز مع كافة الأطراف الليبية المؤثرة خلال الفترة الماضية يعد بمثابة خلط للأوراق بشكل كبير جدًا، متوقعًا أن تكون النتيجة خارطة طريق جديدة مبنية على التوافق الكامل بين الفرقاء الليبيين ستسعى من خلالها المبعوثة الأممية لإرضاء جميع الأطراف.