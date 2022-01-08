ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني المحلل السياسي خالد الترجمان أن لجان البرلمان محاولة لذر الرماد في العيون، مشيرًا إلى أن قانوني الانتخابات اللذين أقرهما وتحركات كل الجهات التي تدعم مجلس النواب، لم يستطع الأخير تحقيق حلم 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

الترجمان وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن مجلس النواب أعد لجنة خارطة الطريق، وذهب للحديث مع مجلس الدولة الذي كان يرفضه، فيما بات الحديث الآن حول العمل على إخراج الدستور مرة أخرى، ووضع خطط للانتخابات القادمة بالتفاهم مع مجلس الدولة والكيانات السياسية ونشطاء المجتمع المدني.

وتوقع الترجمان ثورة جديدة للشعب الليبي كتلك التي حدثت في مصر، تفوض الجيش الليبي لاقتلاع جذور الإخوان، والأجسام المنتهية سياسيًا، بعد فشل تلك اللجان وغيرها في أداء دورها.