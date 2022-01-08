بروكسل – سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر/ كانون الأول، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت البيانات الأولية، الصادرة امس الجمعة، أن معدل التضخم العام سجل 5% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

يمثل هذا الرقم أعلى مستوى على الإطلاق ويأتي بعد المستوى القياسي السابق المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4.9%. كانت الزيادة في الغالب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة اليوم: “بعد أن وصل إلى 5.0% في ديسمبر، من المفترض أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي في منطقة اليورو هذا العام مع تراجع مكون الطاقة”.

كان التضخم في دائرة الضوء بعد الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، مع مناقشة مديري صناديق الاستثمار ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا لمكافحة ارتفاع الأسعار.