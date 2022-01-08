ليبيا – انتقد عامر التواتي، المحلل السياسي والكاتب، إفادة عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات أمام مجلس النواب، الإثنين الماضي.

التواتي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “السيد رئيس المفوضية يخرج علنا كل ساعة واخرى متحدثا عن تزوير في التزكيات، والشهادات، البيانات، ويقول لو كان لدينا الوقت لقمنا بفرز كل هذه المسائل؟”.

وتابع: “سيدي رئيس المفوضية لماذا لاتقوم بعملكم في فرز ماصرحت به بدل من تضييع الوقت في البيانات والتصريحات، لأن من حقنا كمواطنين ان نعرف من قام بالتزوير ومن واجبك بحكم وظيفتك أن تعلمنا بذلك”.