الإمارات العربية – توج نادي الجزيرة بطلا لكأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقدم شباب الأهلي بهدف سجله اللاعب محمد جمعة، في الدقيقة 65، ورد عبد الله رمضان بهدف التعادل للجزيرة في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحسم الجزيرة النتيجة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على استاد هزاع بن زايد في نادي العين.

ورفع فريق الجزيرة كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه.

بينما فاز نادي شباب الأهلي 5 مرات بكأس السوبر الإماراتي، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

المصدر: RT