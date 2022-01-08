الحريري يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه عون

الحريري يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه عون

لبنان – اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري، عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الأخير اتصل بعون، اثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني.

وقد أبلغ الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة، “لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية”.

وكان عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

يذكر أن السلطات اللبنانية حددت يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تعديل موعد إجرائها، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.

المصدر: RT