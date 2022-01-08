السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل في مهرجان الملك عبد العزيز!

السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل في مهرجان الملك عبد العزيز!

السعودية – أعرب السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، مشيرا إلى أن هذا المهرجان هو الأكبر من نوعه في العالم.

وقال السفير الياباني في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة: “لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس، ويعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم”.

وأضاف: “وقمت بتعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم)”.

وتابع: “الشيء الجميل هنا هو أنه وللمرة الاولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال”.

المصدر: RT