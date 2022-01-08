الصين – أطلق البنك المركزي الصيني نسخة تجريبية من اليوان الرقمي في محاولة لتوسيع استخدامها ليشمل المزيد من القطاعات.

وأصبح تطبيق العملة الرقمية متاحا في متاجر تطبيقات “أندرويد” في الصين ومتجر تطبيقات “آبل”، ويسمح للمستخدمين بفتح محفظة رقمية لليوان وإنفاق العملة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

اليوان الرقمي والذي يرمز إليه بـ”e-CNY” هو نسخة رقمية من العملة الوطنية في الصين وهو قيد العمل منذ عام 2014، وهو لا يشبه العملات المشفرة مثل “بيتكوين”، ولكن بدلا من ذلك يصدر ويتحكم فيه من قبل البنك المركزي.

وحتى الآن، أجرت الصين عددا من التجارب في جميع أنحاء البلاد، حيث منحت بعض المستخدمين في مدن معينة مبلغا صغيرا من العملة الرقمية لإنفاقها.

ورغم أن بعض تجار التجزئة، مثل شركة التجارة الإلكترونية “جيه دي دوت كوم” قبلوها كوسيلة للدفع في العام الماضي. إلا أن اليوان الرقمي لم يطرح رسميا على المستوى الوطني ولا يوجد جدول زمني لذلك.

ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين في 10 مناطق بما في ذلك المدن الكبرى شنغهاي وبكين باستخدامه، بعدما كان بإمكان مستخدمين محددين فقط استخدام التطبيق على أساس الدعوة، لكن الآن يمكن للجميع تنزيل التطبيق.

المصدر: “سبوتنيك”