الأردن – بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار إردني، مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات إلى سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغت 45 مليون دينار.

واختتمت بالعاصمة دمشق مساء أمس الخميس، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية.

وتم على هامش المعرض، تنظيم لقاء جمع أعضاء وفد غرفة تجارة الأردن، ومجلس اتحاد غرف التجارة السورية، ومجالس إدارات غرف التجارة والصناعة السورية، تمت خلاله مناقشة سبل التعاون بين فعاليات القطاع التجاري من الجانبين بالمرحلة المقبلة، بما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتعاون بإزالة أية معيقات.

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، في تصريح صحفي، إلى أن تنظيم المعرض جاء للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالسوق السورية وامكانية استفادة قطاع التجارة والخدمات منها من خلال اقامة شراكات مشتركة بين الشركات الاردنية ونظيراتها بالجانب السوري.

وأوضح، أن عودة قاطرة التجارة الأردنية – السورية إلى سابق عهدها تشكل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكداً أن الأردن يمثل اليوم شريانا تجاريا وبوابة للمستوردات والمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.

ولفت الكباريتي إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالمرحلة المقبلة والتي ستؤسس لانطلاقة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

المصدر: خبرني