الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الامريكية، وسط تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بمتحورات كورونا تجاوز مليون إصابة يوميا في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية هبطت بمقدار 2.1 مليون برميل إلى 417.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أقل من تقديرات المحللين، الذين توقعوا انخفاضا بحوالي 3.3 ملايين برميل.

وبالانخفاض الجديد، هبطت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

في المقابل، قفزت مخزونات وقود السيارات (البنزين) بمقدار 10.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بأسرع وتيرة أسبوعية منذ ابريل/نيسان 2020، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 4.4 ملايين برميل.

وتعكس الزيادة الكبيرة في مخزونات البنزين والمقطرات تراجع الطلب على الوقود بأكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه موجة غير مسبوقة من تفشي جائحة كورونا.

والثلاثاء، تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة مليونا و77 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكينز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 5.9 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بانخفاض 900 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.​​​​​​​

الأناضول