ليبيا – أعلنت المديرية العامة التركية للطيران المدني أنها ستشرع قريبا في إعادة هيكلة مصلحة الطيران المدني الليبي وتدريب موظفيها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا.

المديرية أشارت في بيان لها وفقاً لقناة” ليبيا الأحرار” إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في إسطنبول في 7 نوفمبر 2021، تشمل البنية التحتية التقنية وتعزيز التدريب من أجل تحديث وتنفيذ خطط تطوير الطيران المدني الليبي.

وقالت المديرية العامة التركية للطيران المدني إنها ستوسع التدريبات على المطارات وأمن الطيران ومراقبة المنحدرات التي سبق تقديمها لموظفي مصلحة الطيران المدني الليبي، وستركز هذا العام الدعم على التقنيات وخاصة الأمن.