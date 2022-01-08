توكايف: أداء قوات حفظ السلام لمهامها في نورسلطان جعل من الممكن إعادة نشر قواتنا في آلما-آتا

توكايف: أداء قوات حفظ السلام لمهامها في نورسلطان جعل من الممكن إعادة نشر قواتنا في آلما-آتا

كازاخستان – أكد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إن أداء قوات حفظ السلام لمهامها الأمنية في العاصمة نورسلطان “أتاح الفرصة لإعادة نشر جزء من قواتنا الأمنية في ألما-آتا لمكافحة الإرهاب هناك”.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني اليوم السبت، أن تنفيذ قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لمهامها الأمنية في العاصمة نور سلطان، جعل من الممكن إعادة نشر القوات الأمنية الكازخستانية في ألما-آتا للمشاركة في مكافحة العمليات الإرهابية هناك.

يشار إلى أن الرئيس توكايف أصدر تعليمات للوزارات المعنية بالعمليات الأمنية، لضمان التنسيق والعمل الفعال، من أجل استقرار الوضع، لصالح مواطني البلاد.

المصدر: نوفوستي