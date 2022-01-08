أستراليا – طلب نجم التنس الصربي المصنف أولا عالميا، نوفاك دجوكوفيتش، نقله من مركز احتجازه في ملبورن، كي يتمكن من التدرب قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بحسب ما كشف محاموه، اليوم السبت.

وكانت أستراليا منعت دجوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله إليها الأربعاء الماضي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي يحمل لقبها تسع مرات (رقم قياسي) آخرها العام الماضي، وكانت تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة (الطبية) اللازمة التي تخوله دخول أستراليا، قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري له، ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به النجم الصربي.

وكتب المحامون في طلب موجه إلى المحكمة الفدرالية الأسترالية التي ستنظر في قضية إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا، أن دجوكوفيتش وضع في مركز “بارك أوتيل” لدى وصوله إلى البلاد “رغم طلبات نقله”.

ورفض دجوكوفيتش، مرارا الكشف عن وضع تطعيمه ضد فيروس كورونا، وهو شرط للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي، لكن محاميه قالوا اليوم السبت، إن المصنف أولا عالميا حصل على إعفاء من تلقي اللقاح ضد “كوفيد 19″، لأنه أثبت إصابته بالفيروس في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات