رسميا.. محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021

رسميا.. محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك قبل أقل من أسبوعين على الإعلان رسميا عن الفائز بالجائزة.

ودخل القائمة النهائية التي كشف عنها الـ”فيفا” عبر حسابه على “تويتر”، كل من الثلاثي: النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ، لإحراز لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ “البوندسليغا” خلال وسم واحد، الذي كان مسجلا باسم أسطورة العملاق البافاري غيرد مولر.

بينما قاد ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، ونال مع برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

أما محمد صلاح فيتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع ليفربول برصيد 16 هدفا.

وسييتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ”فيفا” للأفضل “ذا بيست – The Best FIFA Football Awards” خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 يناير 2022.

المصدر: “فيفا”