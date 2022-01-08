ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي إنه منذ فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في إقرار قاعدة دستورية، حاول البرلمان إنقاذ العملية السياسية وأصدر قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أن الظروف التي واجهت المفوضية في عدم قدرتها على إنجاز الانتخابات في وقتها، دفعت المجلس لتشكيل لجنة لخارطة طريق تتواصل مع جميع الأطراف السياسية للبحث عن توافقات تساعد على إنجاز الاستحقاق الدستوري في أقرب الآجال.

شلبي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة وحول سبب تشكيل اللجنة الوطنية العليا، وموقفها من البيان الخماسي الغربي، لفت إلى أن اللجنة تشبه لجنة الأمن القومي في الدول الأخرى، معتبرًا أنه تم تفعيلها في الوقت الحالي للحد من التدخلات الخارجية والمتداخلة في الشأن الليبي.

وطالب المشككين في أداء دور مجلس النواب بانتظار نتائج خارطة الطريق، والتي ستكون نتاج نقاش وتشاور مع كافة المعنيين بالعملية السياسية والانتخابية، مشيرًا إلى أن ما سيصدر عنها سيعبر عن توافقات أو رؤى جامعة لكافة أطياف المجتمع الليبي.

وفيما يتعلق بإمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات أو للانتهاء من تلك النقاشات البرلمانية، قال شلبي: إن هناك مسارين أمام ليبيا، إما الذهاب إلى استفتاء على الدستور بعد معالجة النقاط الخلافية بالتنسيق مع هيئة الدستور، أو الاتفاق على موعد لاحق للانتخابات في أقرب الآجال.