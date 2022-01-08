ليبيا – انتهت الفرق الفنية بشركة الواحة للنفط أمس الأول من إتمام عمليات صيانة خط نقل النفط الرئيسي 32 بوصة الواصل بين حقول (السماح – الظهرة) ومنها إلى ميناء السدرة في النقاط 70 كيلو مترًا، و71 كيلومترًا، والتي تواصلت على مدار 24 ساعة ولمدة يومين متتالين.

الوطنية للنفط قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن عمليات الصيانة انتهت قبل موعدها، وتم إنجاز المهمة خلال يومين بدلًا من أسبوع وبأيدي وطنية، الأمر الذي أسهم في الحد من الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج والتي كان مقدرًا أن تصل إلى حوالي مليون برميل، ورفع إنتاج شركة الواحة بمقدار 200 ألف برميل يوميًا.

وتقدمت الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وفريق العمل وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الجبار وفي وقت قياسي.