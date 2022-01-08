ليبيا – كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أعراض المتحور “أوميكرون” التي تظهر على الأطفال، مطالبًا بمراقبتها.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الأعراض تتمثل بـ”ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب، والاحتقان أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي”.