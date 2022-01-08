ليبيا – نفى عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير صحة البيان المنشور على موقع المفوضية بشأن إعلان القوة القاهرة نتيجة تدخل أحد المترشحين للرئاسة باستخدام القوة العسكرية.

كما رجح عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إمكانية اختراق الموقع الرسمي للمفوضية، قائلا إن هذا البيان مزور وفق تعبيره.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشرت بيانا على موقعها دانت فيه استخدام القوة العسكرية ضدها من قبل مترشح للرئاسة يحمل جنسية أجنبية، وأشارت إلى وجود مترشحين لديهم تزوير واضح في شهاداتهم الجامعية.