واشنطن وكييف تبحثان الرد المحتمل على “حشد القوات الروسية” على الحدود مع أوكرانيا

واشنطن وكييف تبحثان الرد المحتمل على “حشد القوات الروسية” على الحدود مع أوكرانيا

واشنطن – أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، امس بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، الرد المحتمل على “حشد القوات الروسية” على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية أن “الوزير بلينكن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر”.

وأضاف أن الطرفين “ناقشا ردود الولايات المتحدة والحلفاء المحتملة على الحشد العسكري الروسي على طول حدود أوكرانيا”، فضلا عن الارتباطات الدبلوماسية المقبلة مع موسكو.

ووفقا للبيان، فقد شدد الوزير الأمريكي على أنه “لن تكون هناك محادثات حول أوكرانيا دون أوكرانيا”.

ويأتي بيان الخارجية الأمريكية تزامنا مع مزاعم مستمرة من قبل أعضاء حلف “الناتو” والسلطات في كييف حول “حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا” وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو “أي عدوان جديد” على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT