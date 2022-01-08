إيطاليا – تعرض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ميلان أمام ضيفه روما (3-1) التي جمعتهما أمس في الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضحت شبكة “SempreMilan” أن الحادثة وقعت بعد نزول زلاتان (40 عاما) إلى أرض الملعب في الدقيقة 78 وقبل مساهمته في تسجيل الهدف الثالث “للروسونويري”.

وحرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، الذي عمل مع “إبرا” في إنتر ميلان، بالطلب من جماهير “الذئاب” بالتوقف تماما عن هذه الهتافات ضد اللاعب السويدي فاستجاب الجمهور على الفور.

ومع ذلك أكد موقع “ميلان نيوز” أن الهتافات عادت بعدها من جديد، حيث قام الجمهور بوصف اللاعب بـ”الغجري” بسبب أصوله.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها جماهير روما مهاجم ميلان، حيث حدث الأمر في أكتوبر الماضي، عندما غنت الجماهير جملة “أنت غجري” للاعب.

وأضاع زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، لتستمر عقدته معها.

واضطر “إبرا” لتنفيذ ركلة الجزاء، بعد أن دخل بدلا من زميله المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي افتتح التسجيل لميلان من ركلات جزاء بالذات مبكرا في الدقيقة الثامنة من البداية.

وامتنع زلاتان عن تنفيذ ركلات الجزاء منذ فترة بعد أن أهدر عدة ضربات منها، وتنازل عن تنفيذها لصالح زميله الإيفواري فرانك كيسي، الذي التحق بمنتخب بلاده لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز ميلان على روما (3-1) على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 46 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر جاره اللدود المتصدر إنتر ميلان، الذي من المقرر أن يستضيف نادي لاتسيو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما تجمد رصيد فريق روما، بعد هذه الهزيمة، عند 32 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT